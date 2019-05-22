Конфликтная комиссия ЗакСа встала на защиту Максима Резника

Всевозможный компромат и съемки частной жизни депутата Максима Резника, просочившиеся в некоторые СМИ и Telegram-каналы, не убедили и не впечатлили конфликтную комиссию петербургского парламента, что явствует из официального документа. Скан заключения конфликтной комиссии имеется в распоряжении редакции ЗАКС.Ру.

В тексте говорится о том, что имеет место манипуляция общественным мнением, базирующаяся на всяческих "слухах" и незаконной слежке. По консолидированному мнению комиссии, никаких норм закона Резник не нарушал.

В настоящий момент конфликтная комиссия ЗакСа взаимодействует с правоохранителями с целью установить, законно ли преследование Максима Резника в виде фиксирования сцен его личной жизни.

На пресс-подходе в стенах Мариинского дворца спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров о скандальной ситуации высказался более обтекаемо, упомянув только, что "конфликтная комиссия сделала соответствующие запросы" и что "идет работа".

Напомним, что информационная кампания травли Резника стартовала в начале мая. Различные источники "сливали" любительские видеозаписи, на которых депутат курит трубку. Лояльные Смольному ресурсы однозначно трактовали это как показатель наркозависимости. Парламентарий, доведенный излишним вниманием к себе до сердечного приступа, пообещал засудить всех тех, кто распространяет в отношении него клевету.

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