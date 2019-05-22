Альбац: В условиях цензуры журналистам "Коммерсанта" следовало уволиться раньше

Ситуацию с массовым увольнением политических журналистов из издательского дома "Коммерсант" - как принудительным, так и добровольным - прокомментировала знакомая с проблемой главный редактор The New Times Евгения Альбац. Ее фундаментальная позиция состоит в том, что проект "Коммерсант" следует пожалеть, но работать под идеологическим и административным давлением авторы не должны, поскольку это в некотором смысле предает и обесценивает сам их род деятельности и его смысл.

"Никакие деньги этого не стоят. Вот нельзя. Лучше поменять профессию, пойти песенником работать или тексты депутатам писать, чтобы они хоть выучили русский язык, который для абсолютного большинства депутатов точно не родной, во всяком случае, у них как-то очень плохо с русским языком", - высказала она свое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Альбац даже удивилась тому, что "в условиях цензуры" свободомыслящие и хорошо пишущие авторы, с частью из которых она сотрудничала лично, длительное время продолжали работать на своих местах.

Скандал в "Коммерсанте" начался с того, что двоих журналистов попросили "на выход" после их текста о возможной отставке спикера СовФеда Валентины Матвиенко. Вскоре после этого в знак протеста уволился весь редакционный отдел политики.

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