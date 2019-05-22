Миронов требует прекратить приравнивание встреч с избирателями к митингам

Думские справедливороссы во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, суть которого заключается в отмене регулирования встреч депутатов с избирателями и приравнивания их к митингам. По словам политика, новая инициатива "фактически отменяет позорные поправки о согласовании встреч депутатов с избирателями". В позоре и поправках он винит единороссов. По мнению депутата, законодательно установленное оппонентами положение вещей противоречит здравому смыслу и говорит только о том, что единороссы боятся собственного электората.

"Встреча депутата с избирателями и митинг – это все-таки совершенно разные вещи. И депутат не должен отпрашиваться на такую встречу у чиновника, он должен выходить на диалог с людьми без всяких ограничений, выполняя свои прямые обязанности", - гласит цитата, принадлежащая главному эсеру.

В качестве примера этой нарушенной "обратной связи" Миронов привел продолжающиеся социальные протесты в Архангельской области (экологические) и в Екатеринбурге (градозащитные).