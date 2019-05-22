Российским школам к 2029 году не хватит 180 тысяч учителей

Выступая в Выборге перед начинающими учителями школ, министр просвещения обнародовала неутешительный прогноз. По ее словам, которые приводит ТАСС, через десять лет дефицит педагогов в общеобразовательных учреждениях составит 180 тысяч человек.

"Мы понимаем, что для министерства, для страны важнейшей задачей является привлечение молодых педагогов в школы", - рассудила Васильева.

С молодыми педагогами и сегодня дела обстоят неважно: доля тех, кому еще не исполнилось тридцати лет, составляет всего 5,5 процента.

В общей сложности в российских школах в настоящее время трудятся 1,3 млн учителей.