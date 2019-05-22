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Новости

15:17

Капитанов просит Беглова сделать более безопасным тротуар на Приморском проспекте

фото ЗакС политика Капитанов просит Беглова сделать более безопасным тротуар на Приморском проспекте

После многочисленных жалоб со стороны жителей Приморского района лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Олег Капитанов обратился к врио губернатора Александру Беглову и к правоохранителям с просьбой расширить тротуар в районе дома 52 по Приморскому проспекту.

В нынешнем виде тротуар представляет собой неудобства и даже опасность для жизни граждан. Ширина его составляет около 50 сантиметров, и вдоль него не имеется никакого заграждения. Отмечается, что в пешеходов беспрерывно летят брызги грязи и мелкие камни.

Пресс-служба депутата напоминает также, что на том же участке забор мешает гражданам спуститься к берегу Малой Невки и что владелец земли не исполняет судебных решений, предписывающих этот проход обеспечить.

На встрече с местными гражданами 23 мая Капитанов обсудит все варианты борьбы с имеющимися препятствиями.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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