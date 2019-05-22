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Новости

16:09

Минюст снова отказался регистрировать Партию перемен

фото ЗакС политика Минюст снова отказался регистрировать Партию перемен

Минюст в очередной раз отказал в перерегистрирации Партии перемен, сообщил в Facebook политик Дмитрий Гудков.

Теперь партия не сможет подать документы на перерегистрацию в ближайшие три месяца. За это время, чтобы партию не закрыли, нужно провести новый съезд – третий за год, отметил Гудков. По его словам, придется «в очередной раз ответить на придирки Минюста к уставу»: по которому можно было участвовать в президентских выборах и нельзя – в остальных, а также избирать Гудкова председателем.

«Претензии абсурдны и формальны: например, прописанный в Подмосковье член московского отделения не доказал, что «преимущественно живёт в Москве». Видимо, не собрал свидетельские показания соседей», - сообщил Гудков.

Изначально Партия перемен была «Гражданской инициативой». Свое название она сменила летом 2018 года, тогда же Гудков возглавил ее.  В совет партии вошли 15 человек: Гудков, Валеев, Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.

Однако Минюст отказывал «Гражданской инициативе» в переменовании, изменении устава и регистрации Гудкова председателем. Одной из причин отказа называлось отсутствие в поданных документах программы партии – хотя ведомство в регламенте среди нужных документов ее не указывает. В конце апреля Гудков заявил, что подал документы в Минюст уже в четвертый раз.

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17:18    
Чтобы зарегистрировали, надо пойти на прием в АП, принять в ряды людей оттуда и обещать во всем слушаться и повиноваться. Тогда получится демократия. Управляемая.

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