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16:49

Президент Путин счел необходимым рост влиятельности профсоюзов

фото ЗакС политика Президент Путин счел необходимым рост влиятельности профсоюзов

На официальной встрече с независимыми российскими профсоюзами президент Владимир Путин заметил, что права рабочих защищаются неважным образом и недостаточно добросовестно. Гарант конституции признал, что порой требуется даже силовое вмешательство государства для того, чтобы оградить от давления либо существующие в той или иной форме профсоюзы, либо их зачатки. Слова президента транслирует РИА "Новости".

"Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет. Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий", - заявил национальный лидер.

Любопытно, что о важности профсоюзных движений с начала 2019 года говорит политик Алексей Навальный, открыто называющий себя главным оппонентом Путину. При этом он апеллирует к путинским же "майским указам" образца 2012 года и призывает всех сотрудников государственных учреждений требовать для себя средней заработной платы по региону, в котором они проживают. "Майским указам" такое требование полностью отвечает, а зарплаты зачастую - не вполне.

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17:19    
Был такой профсоюзный деятель Андрей Исаев. Под красными знаменами ходил. Оедросился.

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