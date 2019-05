The New Times обжаловал штраф в 22 млн рублей в ЕСПЧ Редакция журнала New Times обжаловала штраф в 22,2 млн рублей и взыскание 30 тысяч рублей с главного редактора Евгении Альбац в Европейском суде по правам человека, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова. Случилось это после того, как жалоба была отклонена в Верховном суде. По словам адвоката, в той жалобе сторона защита ссылалась на постановление пленума того же суда, но в итоге в решении оказались «на соседних страницах противоречащие друг другу выводы». «Понятно, что никто не принял решение о возврате 22 миллионов из бюджета. Поэтому они наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет», - сказал Прохоров. Журнал был оштрафован на 22 млн рублей в октябре 2018 года за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Это самый высокий штраф в истории российских СМИ. Деньги удалось собрать менее чем за неделю. В конце января главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что штраф выплачен. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен