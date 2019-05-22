Участники президентского совета по правам человека обсудят петербургский Первомай

В Петербурге состоится выездное заседание комиссии по гражданским свободам совета по правам человека при президенте России, заявил региональный омбудсмен Александр Шишлов во время своего выступления в ЗакСе 22 мая. Члены СПЧ обсудит поведение полиции во время первомайского шествия демократической оппозиции.

По словам Шишлова, дата заседания комиссии пока не определена, но уже ведется подготовка к приезду московских правозащитников.

- Мы сейчас собираем официальные ответы, чтобы опираться в том числе и на них, - сообщил Шишлов журналистам после своего выступления в Мариинском дворце.

Отметим, что комиссию по гражданским свободам возглавляет политический обозреватель Николай Сванидзе. В нее входят советник президента России Владимир Федотов, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, адвокаты Генри Резник и Владимир Ряховский, политолог Екатерина Шульман, руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович и доцент Высшей школы экономики Анита Соболева.

Напомним, до и во время первомайской демонстрации за честные выборы полиция задержала более 60 участников. Некоторые из них попали в автозаки за то, что держали баннеры и плакаты с лозунгами, критикующими врио губернатора Петербурга Александра Беглова и президента Владимира Путина. Другие - в ходе расчистки Невского проспекта от демонстрантов, остановившихся, чтобы получить объяснения, в связи с чем полиция ведет задержания. У одной из участниц шествия позже диагностировали перелом плеча. Позже Беглов, комментируя действия полиции, заявил, что участникам шествия никто не давал права «оскорблять другого человека».

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