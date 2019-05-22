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Новости

17:30

74% жителей Екатеринбурга сочли сквер неудачным местом для строительства храма

фото ЗакС политика 74% жителей Екатеринбурга сочли сквер неудачным местом для строительства храма

Большинство жителей Екатеринбурга считают, что сквер у Театра драмы – неудачное для строительства храма святой Екатерины, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ.

Хотя большинство опрошенных не возражает против строительства храма, неудачным местом для это считают 74% опрошенных екатеринбуржцев. Только 7% опрошенных заявили, что храм нужно строить именно в сквере, в соответствии с изначальным проектом. Еще 14% считают, что храм можно построить там, но при условии корректировки проекта в учетом мнения горожан. 58% опрошенных выразили мнение, что храм нужно строить в другой часть города.

Спор вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы спровоцировал массовые протесты в Екатеринбурге. 13 мая протестующие снесли установленный вокруг стройплощадки забор, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор. После возмущений граждан забор было решено снести.

За неделю в ходе акций правоохранители задержали почти сто человек, из них 70 – на акции 16 мая. Всего арестовано 33 участника акций.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет. Власти Свердловской области начали принимать предложения по поводу выбора другого места для строительства.

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18:55    
Неужели все старики и дети  Екатериенбурге сыты, одеты, обуты, имеют кров и медицину?

18:22    
Россия-атеистическая страна!!! Опрос в Свердловске это только подтвердил!

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