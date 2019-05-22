Куйвашев заверил екатеринбуржцев: Церковь в сквере строить не станут

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал всем тем, кто обеспокоен начавшимся строительством церкви в центральном сквере Екатеринбурга: от строительства принято решение отказаться. Об этом чиновник написал в собственном Instagram.

"При подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга", - говорится в тексте поста.

Чуть ранее опрос ВЦИОМ показал, что 74 процента жителей столицы Урала не приветствуют возведение храма там, где этого захотели бизнес, власть и РПЦ. Всю предыдущую неделю имели место столкновения демонстрантов с силовиками. 16 мая президент Владимир Путин призвал к тому, чтобы был проведен опрос среди местных жителей относительно целесообразности возведения очередного культового сооружения на данном месте.