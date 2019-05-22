В пермской гимназии занизили проходной балл для мальчиков при приеме в первый класс

В Перми руководство гимназии № 4 установило разные проходные баллы для девочек и мальчиков при приеме в первый класс, сообщает 59.ru.

Для мальчиков проходной балл установлен на отметке 65,7, для девочек – 69,1. Только шесть мальчиков из списка могли бы составить конкуренцию девочкам, если бы балл был равным. 20 девочек не преодолели порог, хотя набрали достаточно баллов для поступления, если бы балл для них не завысили.

В гимназии такой шаг объяснили стремлением соблюдать гендерный баланс в классе. «Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», - заявила директор гимназии Татьяна Дьякова.

В ситуации пообещала разобраться уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Она напомнила, что школы имеют право проводить вступительные экзамены с баллами только для тех, кто поступает на свободные места.

Это не первый скандал вокруг этой гимназии. В октябре 2018 года школу и ее директора оштрафовали за отстранение ученицы с розовыми прядями волос. Мама школьницы – депутат гордумы Перми Надежда Агишева.