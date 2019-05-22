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Новости

19:29

Леонид Волков получил 20 суток административного ареста

фото ЗакС политика Леонид Волков получил 20 суток административного ареста

Задержанный в Москве утром 21 мая соратник, экс-начальник штаба политика Алексея Навального Леонид Волков по решению суда получил 20 суток административного ареста.

"Спасибо огромное всем, кто сегодня написал слова поддержки, я успел все прочитать, и душа моя радуется. Россия будет свободной!", - написал один из главных "навальнистов" у себя в Facebook.

По его словам, было смешно слушать речь судьи.

Запасшись книгами и заранее догадываясь, что его ожидает, Волков связывает давление на него с осенними выборами в Московскую городскую думу и со своими неординарными способностями организовывать агитацию.

Характерно, что "взяли" политика за участие и призыв к участию в митинге 9 сентября 2018 года - против пенсионной реформы, почти девятимесячной давности. В Петербурге тот день ознаменовался избиением людей на площади Ленина в исполнении людей, считающихся правоохранителями. Обвинители полагают, что Волков, ведя видиотрансляцию московской демонстрации, вдохновил ее участников на повреждение слоя краски, которым был покрыт один из припаркованных автомобилей.

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19:40    
Хорошая новость об аресте! А кто Волков по национальности? По внешнему виду похож на еврея...

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