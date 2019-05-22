Члену "Голоса" Роману Удоту назначили домашний арест Члену совета организации "Голос" Роману Удоту суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня, сообщила "Медиазона". Романа Удота задержали 20 мая - по всей вероятности, из-за его стычки с тележурналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось то, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимающего, и это "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменяется угроза убийством, якобы артикулированная им в ходе тех же событий. Президентский совет по правам человека осудил задержание общественного деятеля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен