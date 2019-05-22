Первомайское эхо в Мариинском дворце

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов 22 мая выступил в городском Законодательном собрании с докладом о массовых задержаниях на Первомае. Спикера ЗакСа Вячеслава Макарова озвученные данные о нарушении прав человека не впечатлили. Председатель парламента 10 минут рассуждал об офицерской чести, развале Российской империи и предательстве Михаила Горбачева. Другим депутатам обратиться к Шишлову не дали.

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Петербурге Александр Шишлов впервые воспользовался возможностью выступить перед депутатами городского Заксобрания с докладом. Через три недели после первомайских событий омбудсмен рассказал парламентскому корпусу о нарушениях прав человека во время шествия демократов за честные выборы. Оно, напомним, было прекращено из-за действий полицейских, задерживавших демонстрантов. В итоге, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали более 60 человек.

Подробности о действиях полиции во время первомайской демонстрации Шишлов предложил депутатам искать на сайте УПЧ и на YouTube, поскольку, по телевидению задержания не показывали, а официальные публикации властей «рисовали картинку, мягко говоря, далекую от реальности». Омбудсмен принес в ЗакС и собственный видеосюжет о Первомае, но, по его словам, показать видео не удалось из-за неполадок аппаратуры в Мариинском дворце.

- Я хотел показать полутораминутный ролик с материалами [о нарушениях права на свободу собраний], но внезапно у вас сломалась аппаратура. Ну что делать, бывает, - заявил Шишлов.

Сразу же после Шишлова с трибуны выступал член Общественной палаты Александр Вахмистров и его презентацию вывели на экран без проблем. Позже ЗАКС.Ру сообщили в управлении по информации и общественным связям ЗакСа, что технической службе петербургского парламента о неполадках в аппаратуре ничего не известно.

Как бы то ни было, свое выступление омбудсмену пришлось иллюстрировать только сарказмом в адрес судов и полиции. Его удивило новое «юридическое изобретение» - административные аресты за организацию «несогласованного митинга внутри согласованного шествие», которые получили заявители акции Александр Шуршев и Андрей Пивоваров.

- Наверное, участникам шествий в случае остановки теперь придется изображать бег на месте, чтобы не быть задержанными, - заметил Шишлов.

Он напомнил, что многих 1 мая задержали с применением силы, в том числе и представителей СМИ. Несколько человек позже обратились в больницы, у одной задержанной диагностировали перелом плеча.

Уполномоченный по правам человека заявил, что анализ всего произошедшего 1 мая продолжается. В частности, «первомайский» вопрос будет поднят на выездном заседании комиссии по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте России под руководством Николая Сванидзе.

Выступление омбудсмена не смог спокойно слушать депутат «Единой России» Андрей Анохин. Поначалу он пытался перекричать докладчика, а потом, после недолго разговора с руководителем фракции Александром Тетердинко, записался на выступление. Ему пришлось встать в очередь после нескольких оппозиционеров, однако слова не досталось никому. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил, что регламент не предусматривает вопросы и выступления. Но Анохину все же удалось передать Шишлову записку. Позже он прочитал корреспонденту ЗАКС.Ру ее содержимое.

«Александр Владимирович, услышав ваше выступление, я считаю, что голосование за вас в парламенте было ошибкой. Понимаете ли вы, что, искажая события, которые были 1 мая, становитесь вместе с председателем комиссии по образованию, культуре и науке Резником инструментом в дестабилизации общественно-политической обстановки в Санкт-Петербурге? В чьих интересах вы действуете?» — Андрей Анохин - Александру Шишлову

По словам Анохина, за первомайским шествием демократов наблюдали четыре его помощника, которые доложили ему, что авангард демонстрантов специально нарывался на провокации и только ради этого остановил шествие. Другой единоросс Константин Чебыкин пошел еще дальше и заявил ЗАКС.Ру, что полицейские и нацгвардейцы заранее знали, что шествие встанет и потому пришли сопровождать демонстрантов экипированными.

- У сотрудников полиции была оперативная информация, и они знали, что будут провокации. Одна из провокаций, которая уже подтверждена, это остановка колонны, я уверен, что это заранее планировалось. Наверняка, у сотрудников полиции такая информация была, - прокомментировал Чебыкин.

Факты, озвученные, Шишловым Чебыкин назвал «неподтвержденными», а само выступление омбудсмена «однополярным».

Демонстранты остановились на Невском проспекте, требуя освободить своих товарищей, которых полицейские выдернули из толпы в самом начале шествия. Остановившись, люди скандировали: «Отпустите». По словам одного из заявителей акции, сотрудника штаба Навального Александра Шуршева, организаторы в этот момент пытались разобраться, за что задерживают людей, а представительница комитета по вопросам законности и присутствовавшее полицейское руководство не могли дать внятных ответов на эти вопросы.

Шедший во главе первомайской колонны и на некоторое время задержанный депутат Максим Резник рассказал ЗАКС.Ру, что в тот день находился под прицелом множества фото- и видеокамер и при желании рассуждающие о «заговоре» и «провокации» могут выложить доказательства. У омбудсмена ничего спрашивать Резник не планировал, но хотел попросить «сделать все, чтобы не осталось безнаказанным» задержание сотрудника петербургского штаба Навального Александра Шуршева. На Шуршева, напомним, полицейский прыгнул со спины и повалил на асфальт, применив удушающий прием. Этот инцидент попал на видео, но сам задержанный так и не узнал фамилию напавшего на него силовика.

- Это совершенно вопиющая история, и произошла она у всех на глазах. Этот «космонавт» должен быть с «волчьим билетом», он должен быть позором России, - поделился Резник.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров был о работавших 1 мая полицейских диаметрально противоположного мнения. Себе, в отличие от других депутатов, он дал возможность прокомментировать с трибуны выступление Шишлова. Полицейских и нацгвардейцев спикер призвал «благодарить и поощрять».

В своей десятиминутной речи Макаров успел процитировать теоретика анархизма Михаила Бакунина, вспомнить о мировом терроризме, отругать большевиков за развал Российской империи, Михаила Горбачева - за предательство армии и КГБ, а оппозицию - за лозунги против «Единой России».

- Вот что такой за лозунг «ЕдРо в помойное ведро»? Вот я стою перед вами. Вот скажите, где я и как хотя бы раз нарушил кодекс офицерской чести? Я руководитель «Единой России». За что в помойное ведро меня? За что полковника Ходоска, полковника Гладунова, полковника Носова, полковника Коваля, подполковника Веру Сергееву, морских офицеров? – удивлялся Макаров. – Я могу перечислять десятки других. Вот Любовь Ивановна [Егорова] почетный гражданин, которого в помойное ведро. За что? И что мы сделали не так, что такие экстремистские лозунги? Хотя бы раз мы нарушили кодекс офицерской чести?

Шишлова реакция Макарова на его выступление, похоже, не удивила. Покидая Мариинский дворец, он благодушно отозвался о председателе петербургского парламента, от которого когда-то был выдвинут в уполномоченные по правам человека.

- Я благодарен Вячеславу Серафимовичу за то, что он старается сохранить парламент как место, где могут прозвучать разные точки зрения. Не всегда удается прозвучать этим точкам зрения, не всегда они соответствуют реальному представительству мнений в Санкт-Петербурге, но по сравнению со многими другими парламентами Законодательное собрание Санкт-Петербурга находится впереди, - заявил Шишлов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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