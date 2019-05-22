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19:52

Петербургских комсомольцев оправдали за акцию в офисе «Единой России»

фото ЗакС политика Петербургских комсомольцев оправдали за акцию в офисе «Единой России»

Городской суд Петербурга 21 мая отменил штрафы участникам организации ЛКСМ (молодежное крыло КПРФ) Владиславу Карлову и Виктории Севериной за акцию против мусорной реформы в приемной «Единой России» на Конногвардейском бульваре, сообщил Карлов на своей странице «ВКонтакте».

8 апреля несколько комсомольцев записались на прием к депутату «Единой России» Михаилу Барышникову и принесли в офис партии власти картонные коробки с мусором, на которых было написано «За вашу работу», «Денег нет, но вы держитесь» и «Подарки, которые вы заслужили». Позже активисты заявили, что выразили протест против повышения тарифов на вывоз мусора.

До депутата комсомольцы не дошли, один из работников приемной вызвал полицию.  

Октябрьский районный суд назначил Карлову 9 суток административного ареста, а Севериной – 7 суток по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митингов и демонстраций). Активистам вменили участие в несанкционированном шествии на троллейбусе и пешком от троллейбусной остановки до офиса “Единой России”.

Позже Горсуд постановил пересмотреть эти решения. При повторном рассмотрении Карлову и Севериной вменили уже организацию и участие в несанкционированном пикете. Оба получили штрафы по 20 тысяч рублей. Комсомольцы оспорили эти решения.



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