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Новости

9:30

"Левада-центр": 47% россиян выступили за равные права для сексуальных меньшинств

фото ЗакС политика "Левада-центр": 47% россиян выступили за равные права для сексуальных меньшинств

Почти половина опрошенных "Левада-центром" россиян (47%) полагают, что представители сексуальных меньшинств должны обладать равными с остальными гражданами правами, передает РБК.

Социологи отметили, что данный уровень толерантности к ЛГБТ среди населения - самый высокий за последние 14 лет исследований. Между тем, однако, против равноправия культур выступили 43% респондентов. 40% сохраняют в данном вопросе нейтралитет, 56% высказались о ЛГБТ скорее негативно.

Наибольшая толерантность проявляется у людей, не достигших 25-летнего возраста, а также жителей мегаполисов и тех, кто имеет высшее образование.

Примечательно, но подавляющее большинство опрошенных - 63% - готовы смириться, если их знакомый заявит о своей нетрадиционной ориентации. 31% никогда бы с этой данностью не смирился.

Четверть участников опроса (27%) полагают, что сексуальная ориентация закладывается в человека на генетическом уровне, в то время как 47% уверены, что она меняется под воздействием "внешних факторов".

Рост толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам социологи связывают со снижением эффекта от кампании вокруг принятого в России в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

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12:35    
11:44. Вы умышленно занизили процент, но всё равно 1% населения в России-это 1,47 миллиона фекально-вонючих гомосеков...

11:55    
Кто и как ущемляет права их? Пусть никому не рассказывают о своей "болезни", никто даже не заметит, а уж тем более не ущемит. Пьяницы никогда никому не скажут, что они алкоголики. ОДнако видно по их поведению, когда они напьются и бывают в публичных местах. Эти же сексом не должны заниматься в публичном местах. Откуда можно узнать, что они гомосеки? Ерунду какую пишет ЗАКС.ру, да еще Левада-центр такими опросами занимается. Деньги наши только растрачивают. Больше писать и опрашивать не о чем?

11:44   10:18    
Что за бред? Какие "миллионы гомосеков"? Этих больных - не более одного процента.

11:41    
А в чем права геев ущемляются? Их не пускают в определенные кафе "только для гетеросексуалов", или что?

10:55    
10:33 Наконец-то, вы объяснили, в чём единственная заслуга Сталина. Ведь, всё остальное, что вы раньше писали про него - патетический бред.

10:38    
10-30
Не соглашусь. Гомосятина - это всё-таки отчасти болезнь и физическая распущенность, часто при наличии ума и совести, а членство - сознательный выбор тех, кто, прогнувшись, стремится в компанию себе подобных особей, имеющих всем известные характеристики.

10:33    
Величие Сталине проявилось и в жёсткой борьбе с гомосеками, что позволило ему за годы своего правления нарастить численность СССР почти на 50 миллионов человек! Ежегодно в среднем рост населения СССР был 1,5 миллиона человек, и это несмотря на ужасные потери в годы Великой Отечественной войны!!!!!!!! У а толерантного Путина сейчас позорный минус, по естественному "приросту" аж МИНУС 360 тысяч россиян в год и тенденция усиливается!

10:30    
На мой взгляд, принадлежать к таким меньшинствам почти также стыдно, как состоять в определенной партии после ее участия в принятии "пенсионной реформы".

10:22    
Больных, допустим, надо лечить.

10:18    
В России миллионы гомосеков, которые являются основными разносчиками СПИДа, от которого ежегодно умирает 15 тысяч россиян, даже наркоманов в этом по статистике опередили...Русских девушек замуж брать стало некому, так как парни в массе своей стали жопниками, соответственно детей рожать некому, потому в России ужасный демографический кризис!!! Россия из-за гомосеков вымирает!!!!!!!!!! Об этом то хоть кто-то будет думать, толерантные вы сволочи и подонки!

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