Смольный решил избавиться от маршруток

Подведомственное комитету по транспорту ГКУ "Организатор перевозок" разработало новый документ транспортного планирования, согласно которому с карты города в ближайшее время исчезнут многие общественные маршруты, большинство из которых - коммерческие, пишет MR7.

Также будут обновлены существующие схемы движения транспорта, упразднены некоторые старые и добавлены новые.

Согласно проектной документации, всего исчезнет порядка 300 маршрутов, из которых 280 осуществляются маршрутками.

Вместе с тем у автобусов, троллейбусов и трамвая "Чижик" под номером 64 будет видоизменена схема движения.

Координатор проекта "Живем на Васильевском" Нэлли Вавилина подчеркнула, что убирать Смольный задумал только маршруты-дубликаты. Например, на острове исчезнут 9 из 10 существующих маршруток.

"В документе написано, что маршруты дополнят общественным транспортом и автобусы будут чаще ходить. Это ерунда. Вы сначала это введите, а потом убирайте лишние маршруты", - считает Вавилина.

С перечнем маршрутов, подлежащих отмене, можно ознакомиться здесь.