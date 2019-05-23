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Новости

10:20

Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину

фото ЗакС политика Сокуров, Басилашвили и другие деятели культуры выберут проект памятника Гранину

Макет памятника писателю Даниилу Гранину выберет сегодня, 23 мая, специальная комиссия жюри, состоящая из видных деятелей культуры, уведомляет пресс-служба Российского военно-исторического общества, выступившего инициатором установки монумента. Скульптуру установят в рамках реализации национального проекта "Культура".

Заседание жюри пройдет в особняке Румянцева на Английской набережной. Всего в комиссии 15 членов, в том числе народный артист СССР Олег Басилашвили, режиссер Александр Сокуров, народный художник России Андрей Ковальчук, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, дочь писателя Марина Чернышёва-Гранина и другие. Председателем комиссии избрана замминистра культуры Алла Манилова.

На конкурс представлено 23 проекта памятника. Победителям трех первых мест достанутся денежные премии.

Монумент установят близ библиотеки у дома №6 по Дальневосточному проспекту.

Ранее, напомним, на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице открыли мемориальную доску в память о Гранине - в этом доме он жил и работал.

Также было объявлено, что 2019 год станет "годом Гранина". Это второй "именной" год в новейшей истории России, до этого 2006-й был назван в честь Дмитрия Лихачева - по инициативе Гранина. 

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11:29    
10:26 Это твой любимый Григорий Романов - "очень спорная личность", партийный интриган, записной антисемит. Из его воспоминаний: "Вот был случай — я остановил публикацию книги Дмитрия Сергеевича Лихачева «Византийские легенды». Редактором этой книги была Софья Полякова — еврейка. Приглашаю я Лихачева к себе, спрашиваю прямо: «Зачем вы таких людей к работе привлекаете?» Он спрашивает: «Каких?» Я: «Тех, которых не нужно». Он: «Евреев, что ли?» Я: «Да». Его это тоже почему-то обидело...". Кстати, вам и Романов, и Андропов нравятся? А ничего, что они ненавидели и боролись друг с другом, за тёплое руководящее место генсека?

10:26    
Гранин очень спорная личность, особенно за крайне тенденциозный и пораженческий показ жизни блокадного Ленинграда! Не зря за это его жёстко критиковал Гр. Вас. Романов -величайший глава нашего города!

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