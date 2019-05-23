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10:40

Беглов преждевременно поздравил петербуржцев с Днем города

фото ЗакС политика Беглов преждевременно поздравил петербуржцев с Днем города

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов адресовал петербуржцам поздравление, приуроченное ко Дню города - празднику, который традиционно отмечается ежегодно 27 мая.

"Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не уступающий европейским столицам. Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в будущее – именно таким мы его видим. Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!", - уверен Беглов.

Напомним, не так давно в Смольном рассказали о том, какие мероприятия ждут горожан по случаю 316-летия Петербурга. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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