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11:25

Мэр Екатеринбурга настаивает на поименном голосовании за будущее место храма

фото ЗакС политика Мэр Екатеринбурга настаивает на поименном голосовании за будущее место храма

На встрече со сторонниками возведения храма Святой Екатерины мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил определить место будущей православной святыни путем поименного голосования, передает "Интерфакс".

То, каким образом это можно сделать, он описал следующим образом: "Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем. Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу. При повторах компьютер это окрасит красным".

Не стоит исключать и возможности интернет-голосования, добавил Высокинский. Процедура подобного рода, уверен он, позволить персонализировать электоральный процесс.

"Почему мы, собственно, предлагаем вариант прямого голосования. Фактически мы переходим к тому, что на думе называется персональное голосование, когда позиция каждого видна поименно", - уточнил мэр города.

Накануне, напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что храм строить в сквере не станут.

Чуть ранее опрос ВЦИОМ показал, что 74% екатеринбуржцев не приветствуют возведение церкви там, где этого захотели бизнес, власть и РПЦ. Всю предыдущую неделю в столице Урала демонстранты имели стычки с силовиками.

16 мая президент Владимир Путин призвал к тому, чтобы был проведен опрос среди местных жителей относительно целесообразности возведения очередного культового сооружения на данном месте.

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