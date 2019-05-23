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11:50

Прокуратура проверит гимназию, создавшую неравные условия для поступления мальчиков и девочек

фото ЗакС политика Прокуратура проверит гимназию, создавшую неравные условия для поступления мальчиков и девочек

Прокуратура Пермского края изучит деятельность гимназии №4, в которой при приеме детей в первые классы администрация решила сделать разный проходной балл для зачисления, пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры", - сообщили в ведомстве.

Изначально на гендерное неравенство при зачислении в первый класс обратили внимание родители дошколят. В выписке из решения приемной комиссии написано, что проходной балл для девочек составляет 69,1, а для мальчиков - 65,7. В гимназии такое положение объяснили следующим образом: "Как правило, девочки  более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Кто у нас управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие".

Пермская гимназия №4 уже привлекала к себе внимание СМИ в прошлом году. Тогда ученицу 10 класса отстранили от занятий за розовый цвет волос. После поднявшейся шумихи местная прокуратура возбудила административное дело, и учреждение, равно как и его директора, оштрафовали совокупно на 80 тысяч рублей.

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