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12:16

Петербургские фонари оснастят 5G-передатчиками

фото ЗакС политика Петербургские фонари оснастят 5G-передатчиками

Петербургский вице-губернатор Максим Шаскольский обратился к СПб ГУП "Ленсвет" с просьбой рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков нового поколения - сетей 5G. Отмечается, что внешний исторический облик фонарей они искажать не должны, равно как и оставаться в собственности города.

Данная мера, подчеркивает Шаскольский, должна вписаться в программу повышения эффективности подведомственных Смольному предприятий и снижения расходов городского бюджета.

"Инфраструктура наружного освещения Петербурга открыта для внедрения инновационных цифровых технологий. Необходимо наращивать объемы ремонтных работ, ввода новых городских объектов, при этом не увеличивая нагрузку на тарифную составляющую", - уточнил вице-губернатор.

Планируется, что доходы, которые будет получать "Ленсвет" от операторов, решивших разместить на фонарях свои передатчики, ГУП направит "на реализацию работ по реконструкции и развитию объектов наружного освещения".



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