Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Изгнанный из Украины экс-мэр Одессы Михаил Саакашвили просит нового главу государства Владимира Зеленского вернуть ему утраченное гражданство, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката "беженца" Руслана Чернолуцкого.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - следует из письма Саакашвили Зеленскому.

Бывший президент Грузии отмечает, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Напомним, что после истечения своих полномочий в амплуа президента Грузии Саакашвили уехал заниматься политикой на Украину, где стал мэром Одессы, однако вскоре вступил в конфликт с местной политической верхушкой, включая президента Порошенко. Его выслали в Польшу, и возвращаться на Украину ему запрещено до 2021 года.

Из-за границы Саакашвили неоднократно заявлял о том, что у него есть "папка дел" на Порошенко.