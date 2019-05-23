СМИ: Пьяный священник устроил поножовщину в Троице-Сергиевой лавре

Священник подмосковной Троице-Сергиевой лавры, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, совершил нападение на коллегу-монаха, уведомляют РЕН ТВ и "Лента.ру", ссылаясь на собственных информаторов. Конфликт произошел 22 мая.

СМИ проясняют детали инцидента: вечером обозначенного дня нетрезвый священнослужитель с ножом в руках ворвался в келью к монаху и ранил его в живот. Пострадавшего увезли в больницу, а бунтаря - в отделение. По факту произошедшего возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В прессе выдвинуты различные причины инцидента, однако большинство сводится к единой версии: служащие РПЦ не поделили между собой деньги. "5 канал", например, пишет, что у нападавшего в последнее время имелись определенные проблемы с материальным довольствием. Одновременно он узнал, что монах якобы в тайне принимал от прихожан молитвенные записки, а вырученные на этом деньги присваивал. Священника данное обстоятельство разгневало, он стал выпивать, после чего решил разобраться с "мошенником". Между тем, подтверждающих, равно как и опровергающих данную версию фактов пока нет: "монах после операции спит, а священник - пьяный спит", резюмируют СМИ.

Как извещает "Говорит Москва", РПЦ планирует уволить зачинщика ссоры.