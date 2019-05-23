Иван Цецерский ушел с должности главы Пскова

Руководивший с 2009 года Псковом Иван Цецерский принял решение сложить с себя полномочия главы города, уведомляет газета "Псковская губерния" у себя в Telegram-канале. Решение принималось на тайном голосовании городской думы.

Цецерский останется депутатом местного парламента (фракция "Единая Россия"), а также займет должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, руководителем которого является депутат Госдумы Вячеслав Тимченко.

Претендуют на пост Цецерского Григорий Турчин, Сергей Гаврилов и Елена Полонская. Последняя назначена исполняющей обязанности главы города.

Напомним, согласно Уставу Пскова глава города избирается из состава городского парламента, а руководить администрацией города назначается сити-менеджер.