Следователь: В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Дома у бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова были найдены наркотические вещества - это стало ясно после проведенной экспертизы, сообщил следователь во время заседания суда по продлению ареста экс-чиновнику, делится "Интерфакс".

Что за вещество было найдено - не разглашается. По данному факту возбуждено новое уголовное дело, выделенное в отдельное производство.

Между тем, адвокат Абызова Сергей Дроздов известил, что обыск в квартире экс-министра проходил без него, а на обнаруженном пакетике с наркотиком отпечатков пальцев его подзащитного не было.

"Неизвестно, как в квартире оказался этот пакетик", - добавил он.

Абызов арестован до 25 мая по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Позднее было арестовано всё имущество экс-министра на сумму, превышающую 437 млн рублей.