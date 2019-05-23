Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

В четверг, 23 мая, в Екатериненском зале Кремля проходит торжественная церемония вручения президентом высших государственных наград, передают "Ведомости". Не так давно одной из высших удостоилась и экс-губернатор Петербурга, спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сегодня Владимир Путин вручил ей орден "Святого Апостола Андрея Первозванного"

"У меня 47 лет трудового стажа и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы - в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России", - сказала Матвиенко, получая награду из рук Путина.

Также наград удостоились главный редактор телеканала RussiaToday Маргарита Симоньян, писатель Михаил Жванецкий, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент FIFA Джованни Инфантино.

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