Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:10

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

фото ЗакС политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

В четверг, 23 мая, в Екатериненском зале Кремля проходит торжественная церемония вручения президентом высших государственных наград, передают "Ведомости". Не так давно одной из высших удостоилась и экс-губернатор Петербурга, спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сегодня Владимир Путин вручил ей орден "Святого Апостола Андрея Первозванного"

"У меня 47 лет трудового стажа и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы - в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России", - сказала Матвиенко, получая награду из рук Путина.

Также наград удостоились главный редактор телеканала RussiaToday Маргарита Симоньян, писатель Михаил Жванецкий, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент FIFA Джованни Инфантино.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:26    
прощай старушка - ВОВАН ТОНКО направил МОТВУ на ШЕПЕТОВСКУЮ УЛИЦУ БОЛЬШЕОХТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ поплиже к АПОСТОЛУ АНДРЕЮ ПЕРВОЗВАННОМУ

15:59    
Да, пора и на покой.Хотя, теперь могут вместо Нарышкина другого предложить.

15:36    
За "Коммерсант"?

14:22    
Ну, и долго еще мафиозные паханы будут корчить из себя государственников?

14:21    
Это ей, прежде всего, за успешную работу по руководству Комсомолом Ленинграда! Замечательное было время во всех отношениях!

14:14    
Вконец задрала уже эта бесконечная мафиозная случка.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:16 Активистка "Открытой России" Шевченко стала лауреатом премии Фонда Немцова

16:15 Мэр Владивостока, поздравляя выпускников, проводил их "в последний путь"

15:49 Матвиенко: Петербуржцы сделают достойный выбор из всех кандидатов в губернаторы

15:35 Тихонова: Не знаю, почему именно моя фамилия прозвучала в опросе ВЦИОМ

15:15 Власти Петрозаводска призвали отказаться от воздушных шаров на выпускных и огорчили родителей

14:50 ФБК нашел у министра культуры Мединского пентхаус за 200 млн в центре Москвы

14:38 Красноярский депутат призвал запретить игру Minecraft   1

14:10 Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного   6

13:53 Мэр Екатеринбурга: Я не готов вычеркивать сквер из опроса о строительстве храма   1

13:50 Следователь: В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

13:26 Иван Цецерский ушел с должности главы Пскова   1

13:05 СМИ: Пьяный священник устроил поножовщину в Троице-Сергиевой лавре

12:49 Суд снял арест со счетов Алексея Навального по делу "Ив Роше"

12:31 Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины   1

12:16 Петербургские фонари оснастят 5G-передатчиками

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.