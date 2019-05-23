ФБК нашел у министра культуры Мединского пентхаус за 200 млн в центре Москвы

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального презентовал новое расследование, посвященное, в основном, фильму "Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!" и его создателю - компании, принадлежащей Константину Голощапову, именуемому в СМИ "массажистом Путина". "Прозвище" он получил ввиду работы в клубе дзюдо, где начинали "карьеру" Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги.

В изыскании ФБК примечательна не столько часть про Голощапова, сколько небольшая ремарка о квартире, якобы принадлежащей супруге главы Министерства культуры Владимира Мединского Марине - о чем говорит соответствующая выписка из ЕГРН.

Занимающий два этажа пентхаус площадью 300 кв метров расположен в одном из элитных столичных комплексов "Садовые кварталы" на улице Ефимова. Ориентировочная стоимость такого жилья, по данным ФБК, составляет порядка 200 млн рублей - без отделки и мебели. Внутри есть террасы, спортзал, библиотека, огромная гостиная с 8-метровыми потолками.

Навальный утверждает, что для того, чтобы приобрести жильё за 200 млн рублей, Мединскому с женой необходимо было бы откладывать все свои доходы с 2013 по 2018 годы. Министр декларирует в среднем порядка 8-16 млн рублей в год. Хотя в 2013-м он отчитался о 69 млн заработанных рублей, а в 2018-м - о 42 млн.

Кинокартина "Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!" посвящена жизни российского мецената Иннокентия Сибирякова, в последние годы жизни отказавшегося от богатства в пользу духовного просвещения. Навального привлекло то, что данную кинокартину за бюджетные деньги демонстрируют жителям Швейцарии - об этом гласят данные портала госзакупок.