Власти Петрозаводска призвали отказаться от воздушных шаров на выпускных и огорчили родителей

Администрация Петрозаводская выступила против использования воздушных шаров и бумажных фонариков на выпускных в школах и детских садах, чем вызвала неудовольствие родителей выпускников.

На сайте петрозаводской администрации появилась информация, что от образовательных учреждений потребовали не допустить загрязнение природы во время последних звонков, выпускных вечеров и других торжеств. Воздушные шарики и бумажные фонарики со свечами могут навредить природе, отметили городские власти.

«Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередач, в том числе вызвать возгорание», - подчеркнула начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Призыв возмутил родителей выпускников, передает «Руна». Так, мать одной из девятиклассниц, посетовала, что рекомендация появилась слишком поздно, когда все уже закуплено.

«А наша уважаемая мэрия не могла озаботиться эти вопросом недели 2-3 назад? Когда родители еще не обсудили цвет обещанных детям шариков, не собрали деньги и не купили их? Нет, надо дождаться, когда до последнего звонка останется меньше суток, и запретить! Большое «спасибо» за испорченный праздник!», - сказала женщина. Однако обращение администрации – это скорее рекомендация, не запрещающая использование шариков напрямую.

В сентябре 2018 года глава Минприроды признал массовый запуск воздушных шариков глобальной проблемой для экологии. Случилось это во время обсуждения идеи ограничить запуск шаров в заповедниках Дальнего востока.