Матвиенко: Петербуржцы сделают достойный выбор из всех кандидатов в губернаторы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не сомневается в способности петербуржцев выбрать достойного губернатора Петербурга из всех кандидатов, передает ТАСС.

«Я знаю петербуржцев и я знаю, что они сделают достойный выбор из всех кандидатов, которые будут представлены», - сказал Матвиенко. Она добавила, что если журналисты ждут от нее конкретных фамилий, то их она не назовет, потому что «еще не началась выборная кампания, еще не было выдвижения кандидатов».

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Об их проведении будет объявлено 31 мая. О намерении участвовать в них заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковец, представитель «левых» сил Максим Шевченко, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко.

С октября 2018 года обязанности губернатора временно исполняет Александр Беглов. Он не заявлял напрямую о намерении баллотироваться, но внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем. Совет общественной палаты Петербурга решил попросить Беглова участвовать в выборах.

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