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16:15

Мэр Владивостока, поздравляя выпускников, проводил их "в последний путь"

фото ЗакС политика Мэр Владивостока, поздравляя выпускников, проводил их "в последний путь"

Нынешний руководитель Владивостока Олег Гуменюк, выступая с напутственной речью, адресованной выпускникам технического лицея, оговорился и вызвал у публики смятение, пообещав проводить учащихся "в последний путь", передает издание Vostok.Today.

"Все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни", - декламировал со сцены Гуменюк под нервный ропот родителей. Кое-где в зале раздался смех. И даже попытка главы Владивостока отшутиться словами "мы же все всё прекрасно понимаем" публику оставила в сомнениях, отметили в Vostok.Today.

Напоследок мэр призвал всех собравшихся прийти на концерт для выпускников, который состоится на стадионе "Авангард" 28 июня.

Запись выступления Гуменюка публикует портал VL.ru.

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