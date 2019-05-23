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16:45

Беглов пообещал поддержать журнал "Звезда", оказавшийся на грани закрытия

фото ЗакС политика Беглов пообещал поддержать журнал "Звезда", оказавшийся на грани закрытия

Издатель одного из старейших литературных журналов "Звезда" пожаловался временному градоначальнику Александру Беглову, что альманах пребывает в глубоком финансовом кризисе и в ближайшее время может прекратить свое почти столетнее существование. Врио губернатора гарантировал, что правительство города "погибнуть" литературном изданию не даст. Данное заявление было сделано им на церемонии открытия XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.

"По моему поручению комитет по печати нашел внебюджетные источники финансирования, чтобы поддержать редакцию. Сейчас мы разрабатываем формы государственной поддержки. Журнал примет участие в конкурсе на гранты и, я уверен, продолжит жить в новой эпохе", - сообщил Беглов.

Вспомнил врио губернатора и о том, что в "Звезде" некогда печатался Даниил Гранин, в честь которого дали имя 2019 году.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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