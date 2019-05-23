На сайте Смольного ДНР и Республику Сербскую отнесли к числу зарубежных стран

В четверг, 23 мая, на сайте правительства Петербурга появилась новость, в которой ДНР и Республика Сербская указаны в списке 20 стран, выставивших своих спортсменов на турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина.

По сообщению Смольного, на открытии турнира выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Турнир памяти Рахлина проводится каждый год в день рождения тренера. Мероприятие организовано при поддержке городского правительства.

ДНР и Республика Сербская – самопровозглашенные государства на территории Украины и Боснии и Герцеговины соответственно. Российская Федерация официально не признавала их независимость.

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