Депутат Ковалев раскритиковал "антимаршруточный" проект Смольного

Петербургский парламентарий Алексей Ковалев уверен, что новая концепция Смольного, предполагающая отмену 281 маршрута коммерческого транспорта и 15 - общественного в Петербурге, нанесет колоссальный вред горожанам и более всего напоминает "раздел рынка". Мнением депутат поделился с порталом MR7.

В частности, полагает Ковалев, ударит по петербуржцам упразднение таких маршруток, как №62 и №39.

Депутат назвал документ, разработанный ГКУ "Организатор перевозок", "сырым" и проработанным лишь на треть и, резюмируя беседу, еще раз подчеркнул, что, проект нацелен лишь на "наглую ликвидацию маршруток и автобусов без компенсации".

Согласно проектной разработке Смольного, с карты города в ближайшее время исчезнут 296 общественных маршрутов, большинство из которых - коммерческие.

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