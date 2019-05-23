На организатора показа фильма о Шевченко в Саранске завели дело о работе с "нежелательной организацией"

На организатора показа фильма об активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко в Саранске Евгения Пашуткина составили протокол по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), передает «МБХ медиа».

По словам Пашуткина, он объяснил правоохранителям, что движение «Открытая Россия» было ликвидировано 30 марта, а вместо него возникла российская организация. От дальнейших объяснений он отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Протокол и постановление о возбуждении дела Пашуткин получит 27 мая, пока он собирается подать заявление на фотосъемку материалов дела. По его словам, основная претензия к нему – логотип «Открытой России» на экране во время показа фильма.

1 апреля полицейские сорвали показ фильма о Шевченко в гостинице «Саранск». Тогда правоохранители заявили, что им поступило сообщение о собрании партии «Открытая Россия».

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России), это первое подобное дело в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества» с нежелательной организацией, как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали.

Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.