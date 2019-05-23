Суд оставил без изменений приговор новгородцу за публикацию заметки о "сказочном" Путине

Новгородский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный судом первой инстанции местному жителю Юрию Картыжеву, по отношению к которому впервые был применен штраф за оскорбление власти, уведомляет портал Novgorod.ru.

Между тем, адвокат подсудимого, юрист "Агоры" Дмитрий Герасимов подчеркнул, что действия его подзащитного не были хулиганскими и "представляли собой выражение мнения во вопросам, представляющий очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента России".

В свою очередь Картыжев заявил, что ему кажется странным, что он был оштрафован согласно закону, который пока даже, по его ведому, не вступил в официальную силу: для примера он привел данные, опубликованные на едином портале правовой информации.

Суд не прислушался ни к доводам защиты, ни к аргументам новгородца, и апелляцию отклонил.

Наказание Картыжеву было назначено 24 апреля. Высказывание, ставшее основанием для штрафа, гласило, что Путин являет собой "сказочного ..." (обсценно - недалёкого, неумного человека). После того, как стало известно о присвоенном новгородцу штрафе, интернет-юзеры поддержали его своеобразным флешмобом, на разные лады переигрывая ставшую крылатой фразу.

Закон о неуважении к органам власти, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, Путин подписал в годовщину своего переизбрания, 18 марта. Максимальное наказание за подобную провинность в случае ее рецидива - 15 суток лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.