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19:00

Невзоров о Зеленском: Он понял, что есть предельно выгодная позиция – анти-Путин

фото ЗакС политика Невзоров о Зеленском: Он понял, что есть предельно выгодная позиция – анти-Путин

Петербургский публицист Александр Невзоров полагает, что новый президент Украины Владимир Зеленский, начиная с первых дней правления, подал себя весьма эффектно. Доводами журналист поделился в эфире "Эха Москвы".

Сразу после своей инаугурации, перечисляет Невзоров, он распустил Верховную Раду, затем - пообщался с толпой избирателей, сделав со многими селфи; запретил чиновникам вешать свой портрет в рабочих кабинетах, просил именовать исключительно "Владимиром". Хотя в последнем случае, уверен писатель, Зеленский "слегка прокололся".

"Если он решил играть в такого стопроцентно выраженного анти-Путина, то, конечно, ему надо было каким-то образом имя свое скрывать. Но он понял, что есть предельно выгодная красивая позиция, вот это - анти-Путин. Противопоставить себя мрачной, тяжелой, мордорской действительности России и на этом зарабатывать очки. Все равно ведет он себя красиво и умно", - констатировал Невзоров.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сразу после того, как завершилась её официальная часть, народный избранник заявил о роспуске главного законодательного органа страны - Верховной Рады. В числе первоочередных задач, поставленных Зеленским, звучали, в том числе, возвращение Крыма и установление мира на территории ДНР и ЛНР.

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19:56    
Невзоров несёт чушь, так как старые украинские кланы сожрут Зеленского, что уже подтверждает отклонение Радой ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ поправок в закон о выборах в парламент, то есть депутаты смачно плюнули Зеленскому в лицо...Сильнейшая атака на Зеленского будет "старой гвардией" продолжена и у него одно спасение -опора на народ, который надо будет звать на свою защиту... России же это противостояние на Украине очень выгодно! Чем оно будет жёстче и кровавее, тем лучше!

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