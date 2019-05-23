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19:05

Матвиенко назвала "абсолютной выдумкой" статью, из-за которой уволились журналисты "Коммерсанта"

фото ЗакС политика Матвиенко назвала "абсолютной выдумкой" статью, из-за которой уволились журналисты "Коммерсанта"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» информацию о том, что она собирается покинуть свой пост, передает «Дождь».

Информацию о возможном уходе Матвиенко появилась в апреле в двух СМИ: «Дожде» и «Коммерсанте». Спустя месяц последнее издание покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они сообщили, что их вынудили уволиться из-за этой статьи. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел, еще одиннадцать журналистов - в знак несогласия.

«Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые  издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка», - заявила Матвиенко. По ее словам, она собирается работать столько, сколько ей «будут доверять коллеги по Совету Федерации и президент».

Матвиенко утверждает, что не имеет отношения к увольнению отдела политики «Коммерсанта», но отметила, что у нее был разговор с акционером издания Алишером Усмановым. По словам спикера Совфеда, она разговаривала с Усмановым на общие темы.

Матвиенко уже заявляла о своей непричастности к увольнению журналистов, подчеркнув. что это «не ее стиль». Однако это не первый случай, когда проблемы в СМИ связывают с ее именем. В 2011 году из продажи изъяли тираж журнала «Власть», посвященный уходу Матвиенко с поста губернатора Петербурга в Совфед.



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