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19:28

Чиновники закрыли кафе на Васильевском острове, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

фото ЗакС политика Чиновники закрыли кафе на Васильевском острове, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

Администрация Василеостровского района на неопределенное время закрыла кафе «Добродомик», в котором бесплатно кормили пожилых людей, сообщила в Facebook муниципальный депутат МО № 7 Нэлли Вавилина.

По словам Вавилиной, поводом стали вывешенная на входе гирлянда, неожиданно появившееся накануне граффити на фасаде здания возле кафе, несоответствие цвета вывески цвету фасада при наличии разрешения на вывеску у владельцев кафе. Стало поводом для закрытия и наличие подарков для пенсионеров в кафе.

Сооснователь «Добродомика» Александра Синяк сообщила, что жалоба поступила от некой жительницы, передает «Фонтанка.ру». Она связывает проверку со своим днем рождения, который прошел накануне: весь день Синяк вместе с администраторами была не в кафе. Она собирается баллотироваться в муниципальные депутаты, связана ли ситуация с кафе с этим обстоятельством – неизвестно.

«Добродомик» известен тем, что бесплатно кормит обедами пенсионеров с 2017 года. Каждый день в кафе приходят более двухсот людей. Выдвинуться в муниципальные депутаты Синяк предложили гости заведения, на выборах ее намерена поддержать «Справедливая Россия».

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