Чиновники закрыли кафе на Васильевском острове, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

Администрация Василеостровского района на неопределенное время закрыла кафе «Добродомик», в котором бесплатно кормили пожилых людей, сообщила в Facebook муниципальный депутат МО № 7 Нэлли Вавилина.

По словам Вавилиной, поводом стали вывешенная на входе гирлянда, неожиданно появившееся накануне граффити на фасаде здания возле кафе, несоответствие цвета вывески цвету фасада при наличии разрешения на вывеску у владельцев кафе. Стало поводом для закрытия и наличие подарков для пенсионеров в кафе.

Сооснователь «Добродомика» Александра Синяк сообщила, что жалоба поступила от некой жительницы, передает «Фонтанка.ру». Она связывает проверку со своим днем рождения, который прошел накануне: весь день Синяк вместе с администраторами была не в кафе. Она собирается баллотироваться в муниципальные депутаты, связана ли ситуация с кафе с этим обстоятельством – неизвестно.

«Добродомик» известен тем, что бесплатно кормит обедами пенсионеров с 2017 года. Каждый день в кафе приходят более двухсот людей. Выдвинуться в муниципальные депутаты Синяк предложили гости заведения, на выборах ее намерена поддержать «Справедливая Россия».