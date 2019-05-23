Глава Красногвардейского района заработал в два раза меньше своего заместителя

Администрация Красногвардейского района раскрыла данные о доходах своих чиновников. Глава района Евгений Разумишкин заработал за 2018 год 2,2 млн рублей. У него с несовершеннолетним сыном все еще нет ни собственной недвижимости, ни автомобиля. Но имеется квартира в пользовании.

У Разумишника четыре заместителя. Наибольший доход среди них задекларировал Виталий Кочерга - 4,37 млн рублей. За прошлый отчетный период его заработок составил 3,9 млн рублей. Он и его жена за 2018 год избавились от квартиры, но оставили себе земельный участок и автомобиль Wolkswagen passat.

Удвоил свой доход другой заместитель главы района Евгений Матросов. Он отчитался о 3,5 млн рублей. Видимо, чиновник продал свои автомобили Volkswagen Tiguan и Nissan Juke. Сейчас у него числится только "Москвич 412". В собственности у Матросова также имеются квартира, участок и место в паркинге.

Остальные заместители отчитались о доходах не превышающих 2,1 млн рублей.