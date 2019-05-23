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20:29

Глава КГИОП пересел на BMW X5, а его сотрудница заработала 25,4 млн рублей

фото ЗакС политика Глава КГИОП пересел на BMW X5, а его сотрудница заработала 25,4 млн рублей

Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров за 2018 год увеличил свой доход на 1,3 млн рублей и сменил автомобиль. 

Чиновник отчитался о заработке в 3,1 млн рублей. В собственности у него по-прежнему только гараж. А вот транспортное средство глава комитета сменил. Вместо Volvo XC90 у него теперь  BMW X5. 

У супруги председателя доход составил 1,7 млн рублей. В собственности  у нее две квартиры. 

Наибольший доход за 2018 год получила ведущий специалист отдела государственного учёта объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учёта объектов культурного наследия Лидия Хабло - 25,4 млн рублей. За 2017 год она декларировала лишь 1,2 млн рублей. Вероятно, чиновнице удалось успешно продать недвижимость. Вместо квартиры в 120 кв.м у нее появилась новая в 58,7 кв.м. Кроме того, раньше Хабло владела 2/3 долями в квартире на 71,8 кв.м, а теперь у нее появилась еще одна доля. 

Наименьший доход указала сотрудница отдела зон охраны периферийных районов Анастасия Герега - 602 рубля. У нее нет ни квартиры, ни машины. Зато ее супруг отчитался о 51,6 млн рублей доходов. Он владеет жилым домом, автомобилями Toyota land cruiser 120 и Mazda 3.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:10    
Даже когда делать нечего я бы всё равно не стал считать чужие деньги. Тупо это.
ТО что имущество не обеспечено честными доходами - это и так известно.

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