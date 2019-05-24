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10:44

Четырбок предложил направить в ТИК оплачиваемых специалистов

фото ЗакС политика Четырбок предложил направить в ТИК оплачиваемых специалистов

Депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Денис Четырбок подготовил законопроект о введении новых оплачиваемых должностей при территориальных избирательных комиссиях: «специалиста» и «обеспечивающего специалиста». Инициативу одобрили на заседании комитета по законодательству 24 мая.

В тексте законопроекта и пояснительной записке не указывается, чем конкретно придется заниматься «специалистам». На заседании комитета Четырбок объяснил, что на новых сотрудниках будут лежать технические вопросы. По словам единоросса, они должны стать «подспорьем, чтобы ТИКи работали быстрее».

Сергей Трохманенко из Партии роста напомнил, что на выборах при ТИКах всегда работал сотрудник районной администрации.

– Не надо еще одного портить человека, – попросил Трохманенко.

– Почему портить? Он работать будет, – удивился Четырбок.

Четырбок отметил, что законопроект будет внесен с голоса на ближайшем пленарном заседании ЗакСа, чтобы его можно было принять к сентябрьским выборам.

Выборы губернатора и муниципальных депутатов состоятся в Петербурге в сентябре 2019 года.

Сергей Еремеев



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