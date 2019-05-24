Новгородский депутат получил 1,5 года колонии за растрату

Бывшего единоросса, депутата Новгородской областной думы Сергея Вяткина приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселения за коммерческие махинации в бытность его генеральным директором ЗАО "ЭЛСИ", пишет ТАСС.

Состав преступления заключается в том, что, пользуясь служебным положением, он в течение нескольких лет выписывал ежемесячные оклады людям, которые числились в его компании только на бумаге. Делалось это Вяткиным с целью присвоения денег.

Таким образом, ему удалось обогатиться на 1,8 млн рублей. Описанную выше практику он осуществлял в свой допарламентский период.

Уголовное дело на Вяткина завели уже тогда, когда он обладал депутатским мандатом. Вскоре после возбуждения дела "Единая Россия" поспешила исключить оскандалившегося законотворца из своих рядов.