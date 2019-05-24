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11:59

Опубликован рейтинг лучших муниципалитетов Ленинградской области

фото ЗакС политика Опубликован рейтинг лучших муниципалитетов Ленинградской области

Официальный "Рейтинг 47", определяющий уровень управления в муниципальных образованиях Ленинградской области, в первом квартале 2019 года возглавил Киришский район, говорится на  сайте регионального правительства. Второе место застолбил за собой Подпорожский район, тройку замкнул Гатчинский район.

"Рейтинг 47", каждые три месяца исследующий местное самоуправление, возник по решению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Примечательно, что деятельность городских округов оценивается с персональной привязкой к деятельности непосредственно глав округов. Оценивается их работа в сферах безопасности, ЖКХ, управления муниципальным имуществом и хозяйственно-экономических вопросах.

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