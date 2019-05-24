В защиту "Бумажного института" на площади Мужества прошел флешмоб

Бывший НИИ бумажной промышленности на 2 Муринском проспекте, которому угрожает снос, вышли поддержать в форме флешмоба местные жители. Под присмотром правоохранителей они выстроились в шеренгу вдоль здания "сталинской" архитектуры. В последние годы оно использовалось как бизнес-центр, и до конца мая арендаторы вынуждены навсегда его покинуть. Акция обошлась без задержаний.

Помимо сохранения самого здания, полюбившегося жителям, их беспокоит перспектива строительства на его месте высотного дома. Особая тревога по этому поводу обусловлена особенностями района: между станциями метро "Лесная" и "Площадь Мужества" протекает так называемый "плывун" - подземная река, что за последние сорок лет приводило к затоплению и закрытию сообщения поездов метро и даже к обрушению построек.

Активисты намерены собираться в защиту бывшего НИИ и дальше.

Фотография: "Живой город"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.