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12:40

Директору занизившей проходной балл для мальчиков гимназии в Перми объявят выговор

фото ЗакС политика Директору занизившей проходной балл для мальчиков гимназии в Перми объявят выговор

Власти Перми объявят выговор директору гимназии № 4 Татьяне Дьяковой, где приемная комиссия занизила проходные баллы для поступающих в первый класс мальчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы администрации города Людмилу Гаджиеву.

По словам Гаджиевой, директор гимназии превысила полномочия. Представитель администрации заметила, что впервые в учреждении ввели разные проходные баллы для девочек и мальчиков, и она извинилась, что «так получилось».

Пересмотра протокола зачисления в гимназию не будет, заявила Гаджиева. По ее мнению, стоит «тактично и корректно отнестись к тем родителям, которые уже всю эту процедуру прошли». «Считаю, что правильно сейчас там ничего уже не трогать, то есть в отношении директора мы административную проверку провели, выговор объявим, родителей я предлагаю уже не беспокоить», - сказала чиновница.

О том, что гимназия занижает проходные баллы для мальчиков, стало известно 22 мая. Директор школы такой шаг объяснила стремлением соблюсти гендерный баланс в классе, сказав, что «как правило, мальчишки бывшие» управляют страной. Прокуратура Пермского края собирается проверить этот случай.



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