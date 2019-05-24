Удальцов призвал "системную оппозицию" к выдвижению самых сильных кандидатов

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, рассуждая в своем блоге о приближающемся едином дне голосования, с неудовольствием предположил, что представленные в Госдуме формально оппозиционные партии могут вступить в сделку с Кремлем и намеренно выдвинуть слабых кандидатов, "сливая" тем самым протест. Между тем, по его наблюдениям, политическое настроение россиян становится все более сердитым, а потому представителям так называемой системной оппозиции нельзя упускать шанс реальной борьбы за представительство во власти. Главную ответственность Удальцов возлагает на близкую к нему по идеологии КПРФ.

"Пугают «муниципальным фильтром» и параллельно обещают «бонусы» в виде гарантированного избрания в органы власти небольшого количества кандидатов от этих партий. Однако сейчас такая тактика может дать сбой. Системным партиям нужно быстро перестраиваться и ввязываться в реальную политическую драку", - полагает Удальцов.

По его словам, самые яркие коммунисты во всех 16 регионах, в которых пройдут выборы 8 сентября, способны "зажечь" и заставить тем самым власть испытать серьезные неудобства. Тем не менее, по его сведениям, Кремль уже занялся всяческого рода соблазнением парламентских партий и даже "выкручиванием рук" для того, чтобы борьба была менее конкурентной.