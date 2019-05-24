Беглов: Петербург тратит на строительство школ больше норматива

Петербург получает деньги на строительство социальных объектов по федеральному нормативу, но их не хватает, и город тратит больше, заявил врио губернатора Алекcандр Беглов на встрече с депутатами 24 мая в Таврическом дворце.

В Петербурге строят большие и хорошие школы с бассейнами и двумя спортзалами, заявил Беглов. По его словам, он распорядился в каждом детском саду строить свой бассейн. На это необходима крупная сумма.

– Ну вот и как? Ну, взять, извините меня, построить сараи такие для наших потомков? Ну, лучше, наверно, перетерпеть, – считает Беглов.

По словам исполняющего обязанности главы города, лучше подождать и построить хорошие социальные объекты, которые прослужат долго – школы, детские сады и поликлиники.

София Саттарова