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15:49

Полиция собирается составить протокол на петербургского фотографа из-за первомайского шествия

фото ЗакС политика Полиция собирается составить протокол на петербургского фотографа из-за первомайского шествия

Петербургского фотографа Георгия Маркова вызвали в отдел полиции для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга) из-за событий на первомайском шествии, сообщил журналист в Twitter.

Марков присутствовал на первомайском шествии как внештатный фотокорреспондент MR7 по заданию редакции, подтвердили представители издания. При фотографе было удостоверение журналиста. Маркова задержали, когда он заступился за женщину, которую правоохранители сбили с ног во время массовых задержаний на Невском проспекте. По его словам, при этом его ударили по затылку. Журналисту потребовалась помощь медиков, его доставили в Мариинскую больницу, где врачи зафиксировали ушибы головы и конечностей.

Сотрудник СМИ, находящийся на митинге по редакционному заданию, не относится к числу участников мероприятия. Для работы на митингах журналисту не требуется аккредитация или предварительное согласование с властями или полицией, при нем должно быть удостоверение. 

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

 

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